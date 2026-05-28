LAの高級日本食レストランでふっくらしたお腹を披露した幸せな報告が届いた。ドジャースのタイラー・グラスノー投手と愛妻のメーガンさんに第一子が誕生するようだ。27日（日本時間28日）にメーガンさんが自身のインスタグラムで報告した。チームメートの夫人や地元メディアのレポーターらから驚きと歓喜の声が殺到している。メーガンさんはロサンゼルスにある高級日本食レストラン「Yamashiro Hollywood」を訪れた際の写真を