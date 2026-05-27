天王星のような巨大氷惑星の深部に、これまで知られていなかった物質の状態が存在する可能性が、最新のコンピューターシミュレーションによって示された。惑星の磁場を生み出すメカニズムの解明につながるかもしれない。
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