日本サッカーの今を伝えるJ論チャンネル。今回は・信江雅美さん(響想舎代表)・宇都宮徹壱さん「宇都宮徹壱WM」上記の2人が集合し『稼げる街なかスタジアムとは？欧州ではなくMLS型に見る未来』について語った動画となります。◯関連LIVE稼げる街なかスタジアムとは？欧州ではなくMLS型に見る未来【ゲスト:信江雅美さん／響想舎代表(元サンフレッチェ広島 スタジアムパーク準備室長)】