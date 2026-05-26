コロンビアサッカー連盟(FCF)は25日、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向けたコロンビア代表メンバー26名を発表した。コロンビアは南米予選を3位で突破し、2大会ぶり7回目の出場。本大会ではグループKに入り、ポルトガル、コンゴ民主共和国、ウズベキスタンと対戦する。アルゼンチン人のネストル・ロレンソ監督は、キャプテンで10番のMFハメス・ロドリゲス(ミネソタ・ユナイテッド)、FWルイス・ディアス(バイエルン