「PASSPORT TO TORINO BY FIAT」メインビジュアル フィアット正規ディーラーで、スタンプラリーを達成しよう！ フィアットに乗ると、日常はちょっとだけ非日常になる。近所のコンビニへ向かう数分も、交差点で信号待ちをしている時間も、なんだかちょっと楽しい。クルマというより、“暮らしを楽しむための相棒”なのかもしれない。そんなフィアットが5月1日からスタートしたのが、“イタリアを旅する気