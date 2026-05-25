テイラーがSNSで声明「正式に引退する」ドジャースなどで活躍したクリス・テイラー外野手が24日（日本時間25日）、自身のインスタグラムを更新。「自分の人生をすべて捧げてきた野球から、正式に引退する決断をしました」と綴り、現役引退を改めて正式に表明した。撤回との報道もあったが、改めて本人の言葉で伝えた。テイラーは2016年途中からドジャースに加入。2024年には大谷とも共闘し、ワールドシリーズ制覇にも貢献。4年