5月30日（土）午後1時30分〜 日本テレビ系（全国ネット）にて「DAZN presents うちの推しがアツすぎて！FIFAワールドカップ開幕直前！みんなの推しイレブンSP」を放送。芸能界のサッカー好きたちが「推し選手」の魅力を熱量たっぷりでプレゼンし、MC初タッグの阿部亮平（Snow Man）・井桁弘恵とともに、そのアツすぎるポイントを一緒に深掘り。日本代表選手をはじめ世界のスター選手にも注目し、ピッチで見せる驚愕のスーパープレ