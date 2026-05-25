NPB公示25日のプロ野球公示で、DeNAは入江大生投手の登録を抹消した。入江は23日のヤクルト戦（横浜）に先発も、初回に6安打を浴び6失点でKOされていた。現役引退を発表したダヤン・ビシエド内野手も登録を外れた。プロ6年目を迎えた入江は開幕ローテーションを掴むも、初登板となった3月28日ヤクルト戦（横浜）で4回4失点を崩れて黒星を喫すると、その後も安定感を欠いた。23日も、初回2死から四球を挟み6連打を浴びて6失点。