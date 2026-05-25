7月5日（日）スタートの読売テレビ・日本テレビ系新日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『一次元の挿し木（いちじげんのさしき）』。先日情報解禁した主人公・七瀬悠役の山田涼介、ヒロイン・石見崎唯役の白石聖に続き、物語に大きな影響を与える2人の重要人物として、悠の義父・七瀬京一（ななせ・きょういち）役に佐々木蔵之介、発生生物学者・仙波佳代子（せんば・かよこ）役に鈴木保奈美の出演が決定！佐々木と鈴木は