眼の専門家・野口信吾さん推奨…周辺視野を広げる“8方向ドリル”野球は、複数の事象が同時に起きるスポーツ。目の前のプレーに対応しつつ視野を広く保って周囲の動きを把握することが必要で、状況判断のスピードが勝敗を左右する。スポーツビジョントレーナーとしてアマチュアからプロ選手まで幅広くサポートする野口信吾さんは、「周辺視野」を広くするドリルを紹介している。人間の視野には、対象物をじっくり観察する「中