ブルワーズ3連戦の初戦…「ドジャー・ブルー」が投稿ドジャースは22日（日本時間23日）から敵地でのブルワーズ3連戦に臨んでいる。大谷翔平投手はカード初戦から「1番・指名打者」で先発し、第1戦は4打数1安打1四球1打点、23日（同24日）は5打数2安打1四球1打点だった。ミルウォーキーでの試合だったが、スタンドにいた一人の“美女”に注目が集まった。ドジャース専門メディア「ドジャー・ブルー」は22日（同23日）、自社X（