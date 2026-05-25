雨中の同点ソロに本拠地喝采【MLB】Rソックス ー ツインズ（日本時間25日・ボストン）日本の早朝3時過ぎ、ようやく響いた“快音”にファンが歓喜した。レッドソックスの吉田正尚外野手は24日（日本時間25日）、本拠地で行われたツインズ戦に「5番・指名打者」で先発出場。2回に待望の今季初アーチを放ち「きたぁぁぁ!!」「ついに出たねー」「痺れたわ」と、SNS上では喜びの声が寄せられていた。吉田らしい放物線を描いた。2回