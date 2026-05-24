襷を受け継いだ第4走者、うちだすぺしゃるはーたみんが向かったのは、世界遺産駅伝5か国目・タンザニア連合共和国。目指す世界遺産は“キリマンジャロ”。今回はヘリコプターで山頂の氷河へ。ここは17年前、イモトアヤコが初めて海外で登った思い出の山。はーたみんは、そのキリマンジャロの氷河を空からリポート！その後はお隣ケニアの首都ナイロビへ。メリーゴーランドに乗っていたのは、大島、鬼奴、オカリナの3人。はーたみん