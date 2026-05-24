襷を受け継いだ第4走者、うちだすぺしゃるはーたみんが向かったのは、世界遺産駅伝5か国目・タンザニア連合共和国。目指す世界遺産は“キリマンジャロ”。

今回はヘリコプターで山頂の氷河へ。ここは17年前、イモトアヤコが初めて海外で登った思い出の山。はーたみんは、そのキリマンジャロの氷河を空からリポート！

その後はお隣ケニアの首都ナイロビへ。

メリーゴーランドに乗っていたのは、大島、鬼奴、オカリナの3人。

はーたみんから襷を受け取った女芸人たちが向かったのは、“ケニア大地溝帯の湖沼群”。

それはアフリカ大陸を南北に縦断する巨大な谷。その谷にある3つの湖が世界遺産に登録されている。今回目指すのは、ナクル湖！

湖までは車で4時間。しばらく進むと、見晴らしのいい場所に到着。この大地溝帯はスケールが桁違いで、山以外の低地のほとんどが“谷”。何百万年か先には、この場所からアフリカ大陸が分裂すると言われている。

さらに進むと、野生のキリンが出現！次々と現れる動物たちに、オカリナのテンションも最高潮！

やがてナクル湖国立公園に到着。ここは100種以上の渡り鳥が飛来する貴重な場所。中でも有名なのがフラミンゴ。しかし近年は環境の変化により、その数が激減しているという。

実は2007年、『イッテQ！』でここを訪れていたのが出川。当時は“世界一フラミンゴが集まる湖”と呼ばれていたが、今では湖畔の景色も大きく変わってしまった。

ケニアの旅2日目、赤道を目指す。赤道で行うのは、“コリオリの力”の実験。赤道から南へ15kmの地点では南半球のため、水は時計回りの渦に。では赤道直下では…渦ができない！

そして翌日は再び襷リレー。第6走者は大石ライアン大祐！

果たしてどんな旅になるのか！？