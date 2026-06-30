南米ベネズエラで発生した大地震による死者が1700人を超えました。ベネズエラの国会議長は29日、24日に連続して発生したマグニチュード7を超える地震により、これまでに1719人が死亡し、5000人以上がけがをしたと明らかにしました。また、この地震を受けた民間の安否確認サイトには、4万4000人あまりが「依然として連絡が取れない人」と登録されています。OCHA＝国連人道問題調整事務所はオンラインで会見を行い、2500棟を超える建