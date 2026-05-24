日本テレビ系お昼の情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金 11:55〜13:55放送）。5月25日（月）の放送では、千葉県銚子市を走る銚子電鉄を舞台にした車窓の旅を放送。3年ぶりに水揚げ量日本一を奪還した勢いに沸く銚子で、バイきんぐ・小峠英二、天童よしみ、Aぇ! group・小島健という異色のトリオが、活気あふれる銚子の街を巡り、究極の「映え」と「絶品グルメ」を追い求める。旅の始まり、3年ぶりに水揚げ量日本一に返