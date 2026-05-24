スズキの「ちいさいFRスポーツカー」がスゴい！国内外のモーターショーは、新型車だけでなく、新しいデザインや技術を取り入れたコンセプトカーが披露される場所でもあります。ただし、発表されたすべての車が市販化されるわけではなく、中には開発途中でプロジェクトが終了してしまうものもあります。【画像】超カッコいい！ これがスズキの「ちいさいFRスポーツカー」です！（12枚）2002年の「東京オートサロン」で当時の