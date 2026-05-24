24日の日本ハム戦で開催される「王貞治レガシーデー」に出席する英雄の“凱旋”に沸いた。ソフトバンクで絶対的守護神として活躍したデニス・サファテ氏が22日、本拠地のみずほPayPayドームを訪問した。45歳になっても色褪せぬ姿に「サファテ先生相変わらずかっこよい」とファンも目を丸くしている。思い出が詰まった本拠地を堪能した。かつての熱気を感じさせるドームの選手専用通路に姿を見せたサファテ氏は、自身の写真を見