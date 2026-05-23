立石に決勝2点打を献上「本当に素晴らしい、感銘を受けるほどの好選手」■阪神 3ー0 巨人（23日・東京ドーム）巨人のフォレスト・ウィットリー投手は23日、東京ドームで行われた阪神戦で6回途中3失点と力投したものの、今季3敗目（1勝）を喫した。4回まで1安打無失点の好投を見せたが、5回2死二、三塁から立石の中前2点打で先取点を献上した。6回1死一塁の場面で降板となった。ウィットリーは「肌で感じてみて、非常に素晴ら