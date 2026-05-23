いくとぴあ食花（新潟市中央区）でバラ園が見ごろを迎え穏やかな初夏の陽気のもと多くの人が訪れていました。 会場には約130品種・800本のバラが、色とりどりの花を咲かせています。 ■新潟市江南区からの来場者「園内にいい香りがただよっていてきれいな所だと思いました」 ■新潟市秋葉区からの来場者「すごくきれいでした。いろいろなかわいい写真がいっぱい撮れました」 気温が下がった前日の新潟県内は４月