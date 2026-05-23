いくとぴあ食花（新潟市中央区）でバラ園が見ごろを迎え穏やかな初夏の陽気のもと多くの人が訪れていました。

会場には約130品種・800本のバラが、色とりどりの花を咲かせています。



■新潟市江南区から

「園内にいい香りがただよっていて、きれいなところだと思いました。」



■新潟市秋葉区から

「すごくきれいでした。いろいろなかわいい写真がいっぱい撮れました。」



気温が下がった前日の新潟県内は4月中旬並みの最高気温だったところもありましたが、23日(土)は一転して暖かくなり25℃以上の夏日を記録した地点もありました。



いくとぴあ食花の『春のばらまつり』は、6月7日まで開かれています。