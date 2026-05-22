ビザ・ワールドワイドは5月19日、Trip.com Groupとの基本合意書(MoU)を締結したことを発表した。(左から)Visa アジア太平洋地域 チーフ・マーケティング・オフィサー、ダニエル・ジン氏とTrip.com Group チーフ・マーケティング・オフィサー、ボー・スン氏、基本合意書に署名本合意書は、Visaのグローバル決済ネットワークとTrip.com Groupの広範なエコシステムを活用し、旅行者がパーソナライズされたレコメンデーションを発見し