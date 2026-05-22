21日昼前、JR豊肥線の列車が熊本駅のホーム停止位置より手前で停まり、ホームに到達していない車両のドアが開いた状態となりました。運転士は「列車の遅延などに気を取られ、停止位置を誤った」と話しています。停止位置より前に停まったのはJR豊肥線の肥後大津駅発、熊本駅行きの普通列車です。JR九州によりますと、21日午前10時58分頃、列車の運転士がブレーキ操作を誤り、停止位置よりも12メートル手前