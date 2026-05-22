敵地パドレス戦で今季4勝目＆8号先頭打者弾をマーク【MLB】ドジャース 4ー0 パドレス（日本時間21日・サンディエゴ）ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地でのパドレス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。投打にわたる活躍で今季4勝目を挙げた。試合後、球団公式X（旧ツイッター）が選出した大谷の“ある1枚”が「美しい写真」「最高すぎ」と米ファンを虜にしている。大谷は初回の第1打席で、右腕バスケ