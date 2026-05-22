敵地パドレス戦で今季4勝目＆8号先頭打者弾をマーク

【MLB】ドジャース 4ー0 パドレス（日本時間21日・サンディエゴ）

ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地でのパドレス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。投打にわたる活躍で今季4勝目を挙げた。試合後、球団公式X（旧ツイッター）が選出した大谷の“ある1枚”が「美しい写真」「最高すぎ」と米ファンを虜にしている。

大谷は初回の第1打席で、右腕バスケスの初球を捉えて右中間スタンドへの8号先頭打者本塁打を放ち、自らを援護した。マウンドでは3回までパーフェクトに抑える立ち上がりを披露。5回には1死満塁の窮地を迎えたが、タティスJr.を1球で併殺に仕留めてピンチを脱出した。この際にマウンド上で感情を爆発させて雄叫びを上げ、5回3安打無失点、4奪三振の力投で勝利を導いた。

試合終了から34分後、ドジャース公式Xは勝利後の恒例となっている「Photo of the Game presented by Daiso」を投稿した。そこに選ばれたのが、5回のピンチを切り抜けた瞬間の大谷の姿だった。

この日の大谷は約1か月ぶりとなる投打同時出場であり、防御率を0.73にまで向上させている。本気で相手打線を抑え込もうとしたエースの執念が、1枚の写真に凝縮されていた。

大谷の思いが爆発した感動的なシーン。米ファンから絶賛の声が相次いだ。「これは美しい写真だ」「世界で最高のベースボール・プレーヤー」「最高すぎ」「レジェンド」「この写真でポスターを作るつもりだよ、もう決まり」「ハンサムでめっちゃかわいいなんて……」「集中力がすごい」「人間離れした存在」「真なる感情だ」と、大谷の溢れる情熱に魅了されるコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）