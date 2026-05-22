俳優の綾瀬はるか（４１）が２１日、都内で行われたマツダの新型「ＭＡＺＤＡＣＸ−５」の発表会に出席した。綾瀬は同社のブランドアンバサダーに就任。マツダ創業の地と同郷で「（出身が）同じ広島県の企業とお仕事できてうれしい」とはにかんだ。イベントでは、新型車の大きさなどを確認。「実家で犬を飼っていて、これだけ荷室が広いとペットのゲージも入りそう。ペットと一緒にお出かけもしたいですね」と楽しげに思い描