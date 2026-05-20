「1000X THE COLLEXION」プラチナ ソニーはワイヤレスヘッドフォン「1000X」シリーズの誕生10周年を記念した特別モデル「1000X THE COLLEXION」を、6月5日に発売する。価格はオープンで、直販価格は89,100円。カラーはプラチナとブラック。 「1000X THE COLLEXION」ブラック 同社の最上位ワイヤレスヘッドフォンの1000Xシリーズは、2016年に発売された初代モデル「MDR-1000X」の登場から