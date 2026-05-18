サイバーセキュリティソリューションのグローバルベンダーのESETジャパンは4月27日、都内で「ESET JAPAN 2026年オンライン詐欺対策プレス発表会」を開催し、世界や国内で発生しているネット詐欺の動向について報告したほか、体験パートナーとしてメタバンドのHAGANE（ハガネ）を招き、メンバーのSakuraさんと凪希さんがはじめて作詞をした疾走感あふれるメロスピ曲である「Start our journey」を演奏し、会場を盛り上げた。