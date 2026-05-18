ヒルトン東京は、チャイニーズアフタヌーンティー「三国志」を4月28日から開始した。

アフタヌーンティースタンドには、貂蝉をイメージしたクラゲと燻製鴨の一皿、三国志の始まりを象徴する名場面から着想を得た蒸し鶏のサラダ仕立て、敵陣から十万本の矢を借りる諸葛亮の奇策をイメージした一品など物語をモチーフにした9品を用意した。海老や蟹肉などを合わせたスープ「天下三分の計」、水上に炎が走り戦局を覆した瞬間をイメージして低温調理した黒毛和牛を唐辛子と山椒で炒めたメイン「赤壁の戦い」に加え、点心は翡翠抹茶海老蒸餃子、ラベンダーカラーの豚肉と野菜の餃子、海鮮入りライスペーパー春巻などを出来立てで好きなだけ楽しめる。

デザートは三国志に登場する美女姉妹、大喬・小喬をイメージした杏仁豆腐、孫尚香のお団子など4種類とグラスライチを用意した。飲み物はピーチウーロン茶の後に、三国志に登場する女性をイメージした中国茶、貂蝉、孫尚香、甄姫、大喬、小喬から1種類を選ぶ形式で提供する。

場所は2階中国料理「王朝」。提供時間は午前11時半から午後3時まで。料金は7,480円、土休日7,980円。税・サービス料込。