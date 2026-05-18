16年ぶりフルモデルチェンジの「キング・オブ・ミニバン」日産は、16年ぶりにフルモデルチェンジを果たした新型「エルグランド」を今夏に発売する予定です。正式発売を目前に控えた2026年5月18日、新型エルグランドの新たな情報が公開されました。エルグランドは1997年に登場したミニバンです。【画像】16年ぶり全面刷新！ これが今夏発売の日産「“新型”エルグランド」 です！ 画像で見る（30枚以上）きらびやかなメッ