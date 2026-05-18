16年ぶりフルモデルチェンジの「キング・オブ・ミニバン」

日産は、16年ぶりにフルモデルチェンジを果たした新型「エルグランド」を今夏に発売する予定です。



正式発売を目前に控えた2026年5月18日、新型エルグランドの新たな情報が公開されました。

エルグランドは1997年に登場したミニバンです。

【画像】16年ぶり全面刷新！ これが今夏発売の日産「“新型”エルグランド」 です！ 画像で見る（30枚以上）

きらびやかなメッキパーツを多用し、強い存在感を放つエクステリアや豪華で広々としたインテリア、高出力ユニットによる力強い走りを特徴とし、「高級ミニバン」のジャンルを開拓。

以後、「キング・オブ・ミニバン」として、国産ミニバンラインナップの頂点に君臨しました。

2002年に登場した2代目では、さらに迫力のある外観やスポーティな走りを極め、根強いファンを獲得。

2010年登場の3代目では全高を低くしたほか、新たにFF（前輪駆動）ベースとした低重心プラットフォームの採用など、スポーティミニバンとしての特性を強めました。

それから16年間にもわたり、小改良を図りながら販売を継続。その間、高級ミニバン市場はトヨタ「アルファード／ヴェルファイア」を筆頭に活況を見せており、エルグランドが長期間フルモデルチェンジされない間に2回の全面刷新を迎えています。

元祖高級ミニバンであったはずのエルグランドは徐々に陳腐化が進み、フルモデルチェンジが強く求められていました。

そうしたなか、2025年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025」で日産は4代目となる新型エルグランドを初公開し、2026年夏の発売がアナウンスされました。

3代目からは実に16年ぶりのフルモデルチェンジとなる新型エルグランドは、「大切な人たちとの遠出を楽しめる、プレミアムグランドツーリングミニバン」を目指して開発。

デザイン刷新のみならず、最新パワートレインの採用をはじめ走行性能と快適性能を大幅に向上。さらに、最新の先進運転支援システムを搭載するなど、元祖高級ミニバンとして正統な進化を遂げました。

エクステリアは、「The private MAGLEV（リニアモーターカー）」をコンセプトに、ハイスピードかつ静かでスムーズなリニアモーターカーになぞらえ、高級ミニバンの威厳とダイナミックさを併せ持つデザインを採用。

また、「アリア」や「ノート」など、日産最新モデルに共通の日本的なモダンさを取り入れた「タイムレスジャパニーズフューチャリズム」の要素も採用し、組子をモチーフとしたフロントグリルや日本庭園の「間（ま）」からインスピレーションを受けた面構成とするなど、落ち着いた高級感も演出します。

インテリアはメーターとインフォテイメントディスプレイを一体化した14.3インチの大型ディスプレイの採用や、木目調パネルと一体化し、つなぎ目のない美しいパネルなどで大幅に近代化。

さらに、キルティングや木目パネルなどのこだわりの加飾を随所に施し、アンビエントライトや22スピーカーのプレミアムサウンドシステムを搭載するなど、くつろげる空間となっています。

パワートレインは日産独自のハイブリッド「e-POWER」の最新第3世代を採用。専用設計した1.5リッター発電専用エンジンとモーターや発電機、インバーターなどをひとまとめにした「5-in-1」ユニットを搭載することで、静粛性と燃費性能を大幅に向上させています。

開発担当者によると、システム最大トルクは大排気量のV型8気筒エンジン並みとなる500Nm以上を発揮し、なめらかで力強い加速をもたらすといいます。

駆動方式はアリアなどで培った、日産独自の電動四輪制御技術「e-4ORCE」による電動4WDを採用。揺れの少ない快適な乗り心地と、ミニバンクラスを超えた高いコーナリング性能を実現。

これらの統合制御に加え、プラットフォームの刷新やサスペンション減衰力をシーンに応じて変更する「インテリジェントダイナミックサスペンション」の搭載、停車直前のブレーキ力を最適化し、揺り戻しを防ぐ「スムーズストップ機能」の搭載により、走行性能および快適性能の大幅な引き上げを図りました。

さらに、遮音性能を徹底的に追求。

最新e-POWERの静音性能に加え、エンジン音とロードノイズをリアルタイムで打ち消す「アクティブノイズコントロール」の搭載、「高性能遮音ガラス」のフロントドア・リアスライドドアへの採用などで、圧倒的な静けさも実現。開発担当者によれば、ライバル車よりも「約5デシベル」静かになっているといいます。

先進運転支援システムでは、渋滞時に時速50km以下のスピードでハンズオフした状態の走行が可能な最新の「プロパイロット」に加え、上位モデルには高度支援の「プロパイロット2.0」を搭載。ドライバーの疲労軽減と安全性能を向上しています。

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新型エルグランドのボディカラーについてはこれまで、ジャパンモビリティショー2025で公開された「FUJI DAWN×至極（フジドーン×シゴク）」の象徴的な2トーンカラーが公式公開されているのみでした。

その後、5月8日にはNMC（日産モータースポーツ＆カスタマイズ）から新型エルグランドのカスタムカー「AUTECH（オーテック）」「AUTECH LINE（オーテックライン）」「VIP」などが先行公開され、新たにブルーやホワイト、ブラックなどのモノトーンカラー仕様も公開されています。

現在のところ、ボディサイズや最大出力といった詳細スペックのほか、グレードバリエーション、価格などはアナウンスされていませんが、まもなくの発売を前にカラーによる印象の違いも確認できるようになり、ますます大きな期待が寄せられています。