不動の地位を築く「ランクル」の牙城を崩せるか!?ホンダは2026年3月9日に、米国で生産されているビッグサイズSUV「パスポート」のトップグレード「トレイルスポーツ エリート」を、2026年後半から日本市場へ投入することを明らかにしています。発売までにまだ時間はあるものの、既にディーラーへの問い合わせも寄せられているという同モデルは、どのような特徴を備えているのでしょうか。【画像】 ホンダ「パスポート トレイル