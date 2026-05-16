カンテレ『アンタッチャブルでやらせてもらってます』（毎週土曜深0：45〜※関西ローカル）の16日放送回で、ゲストとして出演したお笑い芸人の狩野英孝をアンタッチャブルの柴田英嗣が称賛する。【番組カット】神社前でオープニングトークが持ち上がるアンタッチャブル＆狩野英孝狩野英孝が下積み時代に住んでいたという東中野（東京・中野区）で、アンタッチャブルと思い出の地を巡る。オープニングは番組恒例の神社から