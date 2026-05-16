ヴェルニー記念館内に新設された観光案内所のカウンターやパンフレットを眺める観光客＝１３日、ヴェルニー記念館幕末に横須賀製鉄所の建設に尽力し、日本近代工業化の基礎を築いたフランス人技師ヴェルニーの功績を伝える神奈川県横須賀市東逸見町の「ヴェルニー記念館」に新たに観光案内所が設けられた。市観光協会の案内員が常駐し、観光客の市内観光の回遊性向上への貢献が期待されている。市は同館改修のため２０２５年度