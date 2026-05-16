インスタグラムで「3歳」ドジャースの大谷翔平投手が15日（日本時間16日）、インスタグラムを更新し、愛犬デコピンの3歳の誕生日を祝福した。大谷は「3歳」と綴り、「HAPPY BIRTHDAY」とデコレーションされた部屋でケーキの前に座るデコピンの写真など、7つの写真と動画を投稿。ケーキをパクパクと食べるデコピンの動画も添えられている。13日（同14日）の登板後には誕生日が近づくデコピンについても言及。「1年でも長く生