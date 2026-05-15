「ELSEE」のAKARIさんがファーストピッチに登場■日本ハム ー 西武（15日・エスコンフィールド）ダンス＆ボーカルグループ「ELSEE」のAKARIさんが15日、エスコンフィールドで行われた日本ハム-西武戦のファーストピッチに登場。ノーバウンドとはならなかったが、スピード感溢れる“速球”を投じ、球場は大きな拍手に包まれた。グループを代表して大役を務めたAKARIさんは、背番号「25」のユニホームに短パン姿で登場。大きく振