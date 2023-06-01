きょう14日のトップニュースはこちらのランキングです。1位が山鹿市鹿北、4位が甲佐…何のランキングでしょうか。きょうの全国の最高気温ランキングです。全国トップとなったのが山鹿市鹿北では31.6度です。このほか、甲佐町や熊本市など5つの地点がトップ10に入りました。ことし初めての真夏日となった熊本県内。あす15日も真夏日となる予想で、熱中症への注意が必要です。 ■永島由菜キャスターリポート