「眠いけど……起きなきゃ……でも眠い……」睡魔を前に無力なのは、どうやら人間もわんこも同じようです。このほどXに投稿された、チワワの“うとうと”シーンが話題に。眠気に必死に抗う姿は多くの共感を集め、投稿には1.3万件を超えるいいねが寄せられています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「おしる寝の2度寝しる」というコメントとともに投稿されたのは、とあるXユーザーのお宅で暮らすロングコート