おととしの地震や豪雨で被災した能登の子どもたち。その6割以上が、発災から約2年が経過しても、生活などにマイナスの影響を受けていたことが支援団体のアンケート調査で分かりました。13日は、能登地方で活動している「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」の関係者が石川県教育委員会を訪れ、調査結果を報告しました。発災から約2年後の去年末に行われた調査は、地震や豪雨の被害を受けた1460世帯が対象で、「今も子