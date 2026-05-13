株式会社焦点工房は、七工匠（7Artisans）の交換レンズ「7Artisans 75mm F1.25 II」ライカMマウント用を5月13日（水）に発売した。希望小売価格は10万2,000円。 35mmフルサイズのイメージサークルに対応する単焦点レンズ。開放F1.25という明るさを実現しつつ、前モデルから光学設計を見直すことで、描写性能が向上したという。鏡筒設計も変更し、約15％軽量している。質量は約514g。 鏡筒には金属素材を採用