パラシューター カメラストラップ スリム 60cm コードループ 株式会社オリエンタルホビーは、小型カメラへの装着を意識したWOTANCRAFTブランドのカメラストラップを5月11日（月）に発売した。直販サイトのほか、レモン社 新宿店が取り扱う。 WOTANCRAFTのレザークラフト技術とパラシュートコードを組み合わせたカメラストラップシリーズ。ベジタブルタンニングレザ&