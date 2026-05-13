パナソニックは5月13日（水）、レンズ一体型カメラ「LUMIX L10」（DC-L10）を発表した。店頭予想価格はシルバーとブラックが21万円前後、Panasonic Store Plus限定のチタンゴールドが23万8,000円前後。発売は6月中旬。 マイクロフォーサーズフォーマットの裏面照射型CMOSセンサーを搭載するレンズ一体型カメラ。有効画素数は約2,040万画素。搭載レンズはLEICA DC VARIO-SUMMILUXで、35mm