ジェイアール西日本商事株式会社は、「ありがとう 500系新幹線」シリーズの第2弾を5月15日（金）に発売する。 2027年を目途に引退が予定されているJR西日本の500系新幹線。その長年にわたる活躍への敬意と感謝の想いを込めた引退記念商品となる。 アイテムには「Thank You, Series500」や「ありがとう」のメッセージが刻印されており、文具や日用品など全12アイテムを展開する。 ジェットストリ}