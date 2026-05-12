株式会社JR東海リテイリング・プラスは5月12日（火）、新型特急車両「385系」量産先行車の登場を記念したオリジナルグッズ2アイテムを発表した。同日13時から公式オンラインショップにて注文受付を開始している。 385系は、特急「しなの」に使用されている383系の取替を見据えて製作された新型車両。次世代振子制御技術の導入により、乗り心地や安全性の向上を図っている。現在は量産先行車による本線走行試験が行われており、