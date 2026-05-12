「第67回日本レコード大賞」新人賞のSHOW-WA＆MATSURIが4月29日(水)、2ndシングル『ジューンブライド』をリリース。この曲は放送中のドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）の主題歌に起用され、グループ初のドラマタイアップとなった記念すべき楽曲だ。またそのカップリング曲としてAKB48の楽曲『ヘビーローテーション』を12人カバーバージョンも収録されることが発表となり話題となっている。SHOW-WAとMATSURIは、「夢をあきら