直近8試合で5本目となる8号2ランを放ったオイシックス新潟のアダム・ウォーカー外野手が、10日に本拠地で行われたファーム・リーグ、日本ハム戦に「4番・指名打者」で出場し、リーグトップとなる8号2ランを放った。直近8試合で5本塁打と量産する助っ人に「最近打ちすぎやろ」「真剣に戻ってきてくれん？」といった声が上がっている。2点リードで迎えた7回2死一塁の第4打席、菊地大稀投手が投じた高めの直球を強振。打った瞬間