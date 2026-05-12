GOとJR西日本、JR西日本レンタカー＆リースは、JR新大阪駅1階にタクシーアプリ「GO」専用のタクシー乗り場を試験的に設置する。実証実験として設置するもので、JR新大阪駅1階の駅レンタカー営業所前に位置する。実施期間は5月12日午後1時から7月31日までを予定している。西日本の鉄道駅では初となるアプリ専用タクシー乗り場で、将来的な自動運転タクシーと駅との円滑な結節の実現に向けた検討の第一歩となる。アプリ「GO」から新