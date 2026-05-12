2004年 ル・マン24時間レース キヤノン EOS-1D Mark II／110mm／シャッター速度優先（1/800秒、F5.6）／ISO 100 JRPA（日本レース写真家協会）会長を務め、日本を代表する4輪レース「SUPER GT」「スーパーフォーミュラ」のオフィシャルカメラマンとして活動する小林稔氏。48年間にわたってレンズを通じて世界のモータースポーツシーンを見つめ続けてきた小