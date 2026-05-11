外食の現場で着実に採用が広がっている「NTTの陸上養殖エビ」。異業種ゆえの失敗を乗り越え、データによる「標準化」に成功した今、プロジェクトはいよいよ第2段階へと移行する。2026年度から段階的に開始されるという、養殖技術とノウハウの「外部販売」。その「仕組み」は、日本の一次産業をどう塗り替えるのか。NTTグリーン＆フードが描く未来の食料インフラ構想に迫った――。（後編／全2回、取材・構成＝ノンフィクションライ