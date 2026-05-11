5月10日、女優の小芝風花が自身のInstagramを更新。そこでの近影が話題となっている。小芝はこの日、都内で行われた第34回橋田賞の授賞式に出席。同賞は、脚本家、故・橋田壽賀子さんが設立した、優れたテレビ番組や放送関係者に贈られる賞だ。小芝といえば、2025年放送NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で“伝説の花魁”役に抜擢。同役や、主演を務めたNHKBSの時代劇『あきない世傳金と銀2』などの活躍が評価さ